– Jeg er bare en enkel lege som skal spille litt Bach.

At hudlege og organist Guttorm Guleng skal spille samtlige av Johann Sebastian Bachs orgelverk i Fredrikstad domkirke, kan ikke hovedpersonen selv skjønne at fortjener spalteplass.

– Det er folk som gjør dette på ett og to år. Profesjonelle organister, sier Guleng, som selv planlegger å bruke noen år på å spille seg gjennom den barokke komponistens orgel-komposisjoner under vignetten «Bach i sentrum». Totalt er det en spilletid på rundt 20 timer.

– Han har fulgt meg hele veien, og det første orgelstykket jeg lærte meg, var et stykke av Bach.

Står opp 05:30

Til vanlig er Guttorm Guleng hudlege og daglig leder ved Østfold hudlegeklinikk. Men orgelspillingen er langt mer enn hverdagslig tidsfordriv. Til hverdags står han nemlig opp 05:30 for å øve, han har tatt privatundervisning hos blant andre Magne Hanssen, Bjørn Andor Drage og Kåre Nordstoga, spilt konserter i blant annet Sveits, England og USA, og i 2005 vant han 1. pris i Dublin internasjonale orgelkonkurranse.

– Jeg kan ikke kalle meg profesjonell, for jeg har ikke eksamen. Og jeg vil ikke gå noen organister i næringen. Men det er litt greit å ha den prisen, så har jeg i hvert fall vist at jeg kan hevde meg blant folk som har eksamen, sier Guleng.

Legen har ikke vanskeligheter med å trekke paralleller mellom musikken og medisinen.

– Begge fagene handler om empati, om å sette seg inn i en annens tanke eller følelse. Jeg forsøker hele tiden å forstå hva en pasient opplever eller hva en komponist har tenkt. Så det er en øvelse som går igjen.

---

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Tysk komponist og organist regnet som en av musikkhistoriens mest markante skikkelser.

Han var aktiv gjennom siste halvdel av barokken.

Blant hans mest kjente verk er «Juleoratoriet», «Matteuspasjonen», «Brandenburgerkonsertene» og «Toccata og fuge i d-moll».

Kilde: Store norske leksikon

---

Bach til folket

Det er ikke første gang Guttorm Guleng setter seg fore å pløye gjennom en hel katalog. I fjor spilte han César Francks orgelverker i kirkene i Fredrikstad, og i 2020 Louis Viernes symfonier i Glemmen kirke.

– Jeg liker å gjøre sykluser. Da kommer man litt under huden på komponistene. Både fordi man blir kjent med stilen, men også fordi man kan se en utvikling.

Men det er likevel noe spesielt ved Bach – som han kaller «evigung og aktuell» til tross for at han trakk sitt siste sukk for 273 år siden.

– Jeg har alltid hatt lyst til å spille alt av Bach. Han er en komponist alle organister har et sterkt forhold til. Mange vil si at han danner grunnlaget for all vestlig musikk.

Men hvorfor spre drøye 20 timer orgelmusikk utover flere år?

– Det er så mye annet jeg vil spille ved siden av. Dessuten blir det litt voldsomt å høre Bach i én time i strekk, så jeg kobler det med annen musikk som kan relateres i enten tid eller sted: Samtidige barokk-komponister, komponister han hadde et forhold til, komponister som har hatt ham som inspirasjonskilde.

– Kjernen er Bach, men krydret med andre komponister.

