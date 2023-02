Erik Skyum-Nielsen (70) er en av Nordens ledende litteraturkritikere. Til vår spalte «religiøse klassikere», velger han seg en bok av den danske lyrikeren Henrik Nordbrandt. Nordbrandt døde sist uke, 77 år gammel. Skyum-Nielsen omtaler seg som en stor beundrer.

– Han er langt framme i mine tanker nå. Jeg kan derfor ikke la være å tenke på diktsamlingen Guds hus fra 1977. I Nordbrandts forfatterskap er den som ei øy. Den kom på et lite forlag umiddelbart etter en av hans største suksesser, nemlig Middelhavs-trilogien. Han bodde i mange år i Hellas og Tyrkia. Bekjentskapet med Midtøsten og Middelhavs-områdets mangfoldighet er med på å forklare at han, som ikke kunne kalle seg en kristen, var åpen for de mange besynderlige måtene mennesker kan åpne seg for Gud på.

Diktsamlingen er ikke gitt ut siden, og er heller ikke tatt med i de utvalgene av dikt Nordbrandt selv eller andre har gjort.

– Når fant du Henrik Nordbrandt og disse diktene?

– Jeg intervjuet ham i en serie i Dagbladet Information der jeg samtalte med 14 forfattere som hadde slått gjennom på 1960- og første halvdel av 1970-tallet. Først noen år seinere kom jeg selv til å eie et eksemplar av Gud hus.

Ikke-troende

– Hva traff deg ved diktene?

LYRIKK: Den danske forfatteren Henrik Nordbrandt (1945-2023) fikk Nordisk råds litteraturpris i 1999 for boka «Drømmebroer». (Cappelen Damm)

– Han er kjent for sin enkelhet. Det er en enkelhet som går hånd i hånd med en rik fylde av motsetninger og kompleksitet. Det er et helt spesielt spenningsforhold som jeg har tenkt ekstra mye på uka etter at han døde. Med Nordbrandt har vi mistet en veldig stemme innen dansk lyrikk.

Skyum-Nielsen ble overrasket over å finne slike dikt hos en forfatter som var klar på at han var ikke-troende.

– Han arbeidet så klart og tydelig overfor det hellige. Vi pleier å si at man går inn i kirken og stiller seg under evangeliets tale. Noe slikt ville Henrik Nordbrandt ikke si om seg selv, men i diktet Guds hus arbeider han så tydelig i relasjon til det evige. Han kan for eksempel si «Jeg som intet tror, vet at dette vann er helligt.»

Han tiltaler også Gud. Etter at han har sagt «Gud er humorist, ikke estet», sier han til Gud: «Du er visst en riktig filur, Gud. / Du kan sgu selv være dig selv.»

---

Religiøs klassiker

I denne spalten ber vi mennesker anbefale religiøse klassikere og fortelle hva møtet med tekstene har betydd.

I dag: Den danske litteraturkritikeren Erik Skyum-Nielsen om Henrik Nordbrandts diktsamling Guds hus.

---

Gud vet

– Diktet handler om at det er vanskelig å bo i Guds hus. «Mange trapper / må vi op af / hver eneste dag / for at få vin og brød på bordet. Deres rekkefølge / er et ritual /mere og mere / utåleligt at overholde, og mere og mere / umuligt at undgå, dag for dag.»

– Så kommer linjen «Gud ved hva Gud gjør». Det kan forstås på to måter; som en slengbemerkning om at det ikke er mulig for oss å vite hva Gud gjør. Men det kan også forstås som at Gud er fullstendig klar over hva han gjør.

– For meg er det ikke et uttrykk for en kristen tro, men for en alvorlig konfrontasjon med det hellige, sier Skyum-Nielsen.

Med Nordbrandt har vi mistet en veldig stemme innen dansk lyrikk — Erik Skyum-Nielsen

Enkle ord

– Hvilken innsikt gir diktene deg?

– Det gir meg et mangfold av dimensjoner og noe paradoksalt som Nordbrandt ikke viker tilbake for å sette ord på. Det er et potensial som mange av våre store diktere har. Om jeg skulle nevne norske diktere som har denne evnen til å sveve i det ukjente, er det Olav H. Hauge, Rolf Jacobsen og Gunvor Hofmo. Med få, relativt enkle og direkte ord kan de uttrykke en sammensatt livsfølelse.

– Slike gode diktere kan sette spor i meg som gjør at jeg i stedet for å si noe direkte dumt i møte med mennesker, heller kan si ting på en mer åpen, mer spørrende og flerfoldig måte enn jeg kunne hvis jeg ikke hadde vært i kontakt med dem. Slik er det med Nordbrandt i Guds hus. Han kretser hele tiden rundt at noe er på en måte, men så er det også på en annen måte. Den dobbeltheten fordrer en ydmykhet i den menneskelige tanken, sier Skyum-Nielsen.