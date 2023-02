Kan man danse om statsovergrep? Med Carte Blanche og den samiske koreografen Elle Sofe Sara på plakaten, inviteres vi inn til et interessant forsøk på nettopp det.

Forestillingen starter allerede i publikumsfoajeen, der danserne samler seg rundt en gammel slede, før de drar den inn på scenen. Stemmen til Kong Harald høres over høyttalerne. Lydklippet er hentet fra en tale der inkludering av samer står på agendaen, og suppleres snart av mer politisk snakk rundt samme tema.

Lydklippene blir som et monotont bakgrunnskomp, det tørre og teoretiske i kontrast til en mer rå virkeligheten på scenen. Elle Sofe Sara blotter forestillingen for smektende musikk, og lar i stedet skurrende, knakende lydkulisser supplere «tåkepraten».

Å klare seg

De siste årene har det poppet opp kommisjoner i mange vestlige land med mål om å undersøke historien til minoritetsgrupper som har vært offer for statlige overgrep.

«BIRGET; ways to deal, ways to heal» er en reaksjon på den norske Sannhets- og forsoningskommisjonen, som i 2023 skal levere rapport om fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner. Selve forestillingstittelen spiller på det samiske uttrykket Birget som lett forenklet betyr «å klare seg».

På sitt beste skaper forestillingen et stort assosiasjonsrom der forhistoriens fornorsking klinger med. — Kjersti Juul

Å spinne dansen ut fra et slikt verdibegrep krever innsiktsfulle og lydhøre dansere. Carte Blanche gjør det med et scenenærvær som aldri glipper. Med en bevisst mangel på imponerende enkeltprestasjoner eller svimlende løft, får vi en koreografi som tør å være «nedpå» – i kombinasjon med en lite estetisk vakker scenografi.

Arkitekt og visuell kunstner Joar Nango, lar de billige plastmaterialene brukt i et nomadisk liv på vidda, komme til uttrykk på scenen gjennom hauger av plastpresenninger. En slags nytte-estetikk og poengtering av det menneskeskapte som lite og forgjengelig i det store åpne landskapet.

PUBLIKUMSFOAJEEN: Forestillingen starter allerede i publikumsfoajeen, der danserne samler seg rundt en gammel slede, før de drar den inn på scenen. (Øystein Haara/Øystein Haara)

Berøringsangst

Bak koreografien ligger vissheten om at det ikke finnes noen egen tradisjon for samisk dans, men en tradisjon for ulike måter å bevege seg på. Slik blir det å slå floke for å holde varmen, eller forflytte seg med en gyngende gange, til dans. Ensemblet går fra å være spredt på scenen, til å gradvis stemme seg inn mot hverandre i et kollektivt bevegelsesmønster.

[ Kristent Foreldrenettverk frykter undervisning om «flere kjønn» i skolen ]

På sitt svakeste savner jeg en tydeligere regi på hvor man skal rette fokus. På sitt beste skaper forestillingen et stort assosiasjonsrom der forhistoriens fornorsking klinger med.

Her er øyeblikk vi aner vellet av historier fra samer som har klart seg, på tross av et enormt press. Den smertefulle historie man er en del av som urfolk. Berøringsangsten gjør seg fort gjeldende når det kommer til tunge temaer. «BIRGET; ways to deal, ways to heal» tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte.

---

Dans

«BIRGET; ways to deal, ways to heal»

Idé og konsept: Elle Sofe Sara, Joar Nango

Koreografi: Elle Sofe Sara

Scenografi: Joar Nango

Kostymedesign: Indrani Balgobin

Lysdesign: Arne Kambestad

Dramaturg: Thomas Schaupp

Musikk: Ánndaris Rimpi

Medvirkende: Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans

Den Norske Opera & Ballett, Scene 2

Anmeldelsen er basert på generalprøven.

---