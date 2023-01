Fredag var det duket for årets første sending av «Nytt på Nytt» på NRK1. Musiker og programleder Thomas Seltzer får nå kritikk for en av vitsene han kom med i løpet av sendingen.

«Ikke at jeg skal framsnakke Nazi-Tyskland, men de greide i hvert fall å transportere funksjonshemmede fra A til Zyklon B», sa Seltzer i programmet.

Vitsen kom i forbindelse med at ukens panel diskuterte problemene som har oppstått etter at kollektiv selskapet Ruter tok over tjenesten for tilrettelagt transport i Oslo.

«Det er det fæleste noen har sagt i dette studioet noen gang! Du har rekord», utbrøt Bård Tufte Johansen etter Seltzers vits.

Ser til Tyskland

Zyklon B var merket på et skadedyrmiddel som ble brukt til gassing under Holocaust. Karsten Aase-Nilsen er skribent med Tyskland som hovedområde. Han reagerte på vitsen og tok til Facebook for å kritisere utsagnet.

– Mitt prinsipielle utgangspunkt er at humoren skal være bortimot grenseløs. Men jeg mener at det å bruke hendelser knyttet til Holocaust i en humor-setting overskrider en grense som jeg mener er viktig å fastholde, sier Aase-Nilsen til Vårt Land.

Han viser til debatter som har gått i tyske medier de siste årene knyttet til Holocaust. Aase-Nilsen forteller at det har blitt en konsensus i Tyskland om at Holocaust står i en særstilling, uten sammenligning med andre av historiens store forbrytelser.

– En humorist som hadde uttalt det samme som Seltzer på tysk TV, ville garantert havnet i trøbbel, sier Aase-Nilsen.

Han mener tabugrensen som er satt ved Holocaust-humor i Tyskland bør være aktuell også i Norge.

Mener humoren skal være fri

– Mener du NRK skulle fjernet kommentaren fra sendingen?

– Ja, det vil jeg si, faktisk.

Aase-Nilsen ser likevel at det kan være en vanskelig diskusjon.

– Jeg er ikke en person som ellers roper forbud mot alle ting. Grensene skal være veldig vide.

Grensen går likevel ved Holocaust, mener han.

Prosjektleder i «Nytt på Nytt», Kjetil Kooyman, er uenig med Aase-Nilsens grense. Han står fast ved beslutningen om å ha med vitsen i sendingen.

«Vi mener det ikke er noen god idé å innføre tabugrenser for humorister. Vi mener humoren skal være fri, i likhet med retten til fritt å ytre seg kritisk om den samme humoren», skriver han i en e-post til Vårt Land.

På oppfølgingsspørsmål om hvorvidt dette betyr at ingen vitser er for drøye for «Nytt på Nytt», og hvor grensen skal gå dersom humoren er fri, svarer Kooyman at det blir som å spørre Vårt Land om hvor grensen går for hva avisa kan skrive om.

«Vi må ha fri humor akkurat som vi har fri presse», konkluderer han.

NRK kan for øvrig opplyse Vårt Land om at det har kommet 16 henvendelser knyttet til sendingen, der 15 er kritikk. To av klagene er knyttet til vitsen om den nevnte vitsen. Dette skal tilsvare et vanlig antall klager på en Nytt på nytt-sending.

Andre standarder for øyeblikkshumor

Forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, ser ikke problemet med at NRK inkluderte vitsen til Seltzer i programmet. Han så programmet, uten at han reagerte negativt på Seltzers spøk. Når Vårt Land repeterer vitsen for å friske opp minnet hans, ler Kohn over telefonlinjen.

– Det var morsomt, sier Kohn, som mener det er andre ting å reagere på hos NRK.

Kohn har tidligere blant annet uttalt seg mot en NRK satiriks-sketsj der det spøkes med ordet «jødesvin» i brettspillet Scrabble.

Nytt på nytt-vitsen mener han er «helt innafor».

– Selv om det er opptak, så er dette øyeblikkshumor. Vi må ha litt andre standarder for det, sier Kohn.

Han mener også at ordspillet i vitsen, som spiller på uttrykket «fra A til B», er et humorpoeng her.

– Latteren sitter litt fast i halsen

Berit Therese Larsen i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon forteller at det omtalte innslaget har blitt diskutert i organisasjonen.

– Vi synes også at latteren sitter litt fast i halsen, sier hun.

Likevel setter Larsen pris på at NRK valgte å rette fokus mot saken som dreier seg om problemer ved transporttjenesten for funksjonshemmede.

– De sparker i riktig retning, men kanskje var akkurat den vitsen litt i drøyeste laget, sier Larsen, som likevel påpeker at det kan ha medvirket til at flere husker selve saken bedre.

Vårt Land har prøvd å få kontakt med Thomas Seltzer. Han har ikke besvart våre henvendelser.

