Halverer antall papirutgaver etter kraftig fall i pressestøtten

I slutten av november ble det klart at Dagsavisen mister 6,3 millioner kroner i pressestøtte for 2022 sammenlignet med fjoråret. Ifølge Medietilsynet kom kuttet som følge av at opplaget har gått ned.

Kort tid etter at kuttet ble kjent, varslet Dagsavisen nedbemanning, i første omgang på frivillig basis. Alle ansatte over 62 år ble tilbudt gavepensjon, og alle andre ansatte kunne søke sluttpakke. I tillegg ble det varslet at kuttet ville få konsekvenser for antall papirutgaver i uka.

Vårt Land kan nå melde at papirutgavene under Dagsavisen-paraplyen vil halveres i 2023:

Dagsavisen går fra å gi ut papiravis seks dager i uka til tre.

Rogalands Avis går også fra seks til tre utgaver i uka.

Demokraten, som gis ut i Fredrikstad, går fra tre til én utgave i uka.

Inviterer abonnentene på besøk

Ansvarlig redaktør og administrerende direktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen bekrefter utgavekuttet til Vårt Land, men sier at det er uvisst nøyaktig når det vil skje. For Rogalands Avis og Demokraten kommer kuttet ganske raskt på nyåret.

For Dagsavisen vil det ta noe lengre tid å gjennomføre kuttet, på grunn av eksisterende avtaler om trykk og distribusjon.

– Vi jobber så fort vi kan, men klarer ikke å si en dato nå, sier Lysholm.

I tillegg til det dramatiske kuttet i pressestøtten er det økningen i prisen på trykk og distribusjon som følge av den generelle prisøkningen, som gjør at avisen må ta grep.

– Distribusjonsprisen er nesten doblet i løpet av et år, og vi kan ikke sende hele regningen videre til abonnentene, sier Lysholm.

Han understreker at avisa nå jobber på spreng med å tilby et godt digitalt produkt, og informere leserne om overgangen.

– Vi inviterer alle abonnenter på besøk for å vise dem hvordan de bruker de digitale løsningene, og gjøre dem trygge på at dette blir bra.

[ Ved årets slutt kan hvem som helst utgi Knut Hamsuns bøker ]

Har tro på en digital fremtid

Ifølge Lysholm ville kuttene i papirutgaver kommet på sikt uansett som følge av digitaliseringen i bransjen, men prissjokket og støttekuttet gjorde at endringene nå tvang seg frem fortere.

– Det er fortsatt en del avislesere som foretrekker å lese på papir. Du er ikke redd for å miste dem med et så stort kutt?

– Nei, dette er noe leserne er vant til, sier Lysholm, og peker på at konkurrenten i Fredrikstad også kun kommer ut på papir tre dager i uka.

– Det er mange som bare leser digitalt, også blant dem som får levert papiravisa. Så vi har et håp om å ta med abonnentene videre og at vi skal gi dem et bedre produkt, fortsetter han.

Lysholm tror også at Dagsavisen har et bedre utgangspunkt enn mange andre nisjeaviser fordi de har høy lesning blant ikke-abonnenter på nett.

– Vi når 200.000 om dagen og kun 20.000 av dem er abonnenter, så jeg tror vi har større potensial digitalt enn på papir, sier han.

[ Eks-Jehovas vitne: – Viktig for meg å bli trodd av myndighetene ]