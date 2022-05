---

FORDI JEG ER ET BARN

og så bare slår det meg

at ingen av disse barna rakk

å bestemme en eneste dag av livene sine selv

rakk ikke å ombestemme seg en helt vanlig

torsdags morgen og bare bli liggende

i en ellers ganske unnværlig

lysning

rakk ikke å miste en kjæreste en slektning

et passord rakk ikke å oppdage

at det ikke fins noe som hjelper

ikke fins noe som nåder

de rakk aldri å stå alene

som fjellet i et skiftende

landskap av ytringsfrihet trykkefrihet militære

forskyvninger

fikk ingen gamle vaner

dro ingen trøtte skrøner

la aldri øre mot bark

fingertupp mot åker

de fikk aldri, ikke noen av dem, kledd seg naken

foran en annen

forlegen, forgapt

fikk ikke ligge forsvinnende nær aldeles åpen

i så mye som et øyeblikk, de fikk ikke engang

løfte hendene, utruet, som for å si

jeg krever ingenting, jeg er bare din

eller løpe

de siste to kilometerne

fra universitetet til kollektivet

for å skrive et dikt

om å leve

om hvordan det er å være i live

akkurat her og akkurat

nå





jeg reagerer aldri som en voksen

når barn blir drept

jeg reagerer som et barn

fordi jeg er et barn





jeg er Amerie

jeg er Annabell

jeg er alle barn som aldri

fikk bestemme selv

---

