Nyhetsdikt 21. mai

---

Vi må ta debatten

Hasti og Nina og jeg er i Gøteborg, det

er en stund siden sist vi var her

jeg undrer på hva som oppsummerer årene;

kjærlighetssorger, barn, litterære utgivelser

det er rart å tenke på at vi ikke ser igjen

årene, kanskje finnes de i oss

her, i denne rynkete versjonen av Norge,

er vi langt unna diskusjoner om hvorvidt

en bør ha bunad eller festdrakt, langt unna

Munchmuseet som kastet ut Lisana fordi

hun hadde boikott Israel, fritt Palestina

festet på sin jakke

samme plakat henger på døra mi, vakre

Neslihan har laget dem

på fredag spør Hasti om ikke det skal være

Palestina-demonstrasjon her

på søndag er det 74 år siden Al-Nakba,

starten på Israels overgrep mot Palestina

og det palestinske folket

verden omtaler nevnte overgrep som en

«konflikt» mellom to likeverdige parter

vi er alle forgiftet, så mye som menneskelig

lidelse og traume reduseres til en debatt,

en intellektuell øvelse

venner som forsøker å bryte gjennom muren,

våkner opp til den samme dagen hver morgen

likevel gir de seg ikke, för man kan inte

tröttna på kärlek och solidaritet

år etter år skriver de ukens mest delte

kronikk, arrangerer demonstrasjonstog,

gjør god figur på Debatten

men hva betyr likes på sosiale medier

når palestinske journalister som

Shireen Abu Akleh

fortsetter å bli drept

hva betyr politikk som springer ut

fra aktivistisk mobilisering

når The New York Times skriver at Akleh

døde som 51-åring, ikke at hun ble myrdet

ærlig talt, hva betyr noe som helst

når israelske sikkerhetsstyrker angriper

og slår Aklehs gravfølge med batonger

slik at de nesten mister kisten

i bakken.

---

Hver uke vil en norsk poet skrive et nyhetsaktuelt dikt for Vårt Land. De fire er Nils-Øivind Haagensen, Sumaya Jirde Ali, Kjersti Bjørkmo og Morten Wintervold. Les mer om poetene og prosjektet her.