Holmsbu kirke DUGNAD: Over dørene i Holmsbu Kunstnerkirke har Willi Middelfart malt Frans av Assisi (t.v.) både som den kontemplative og som den tjenende. Til høyre går Albert Schweitzer ned fra orgelkrakken for å hjelpe med mennesket. Begge er malt inn i et Holmsbu-landskap. (Erlend Berge)