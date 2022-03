Kultursektoren får 59 millioner: – Vil styrke hele verdikjeden

Det er i år satt av 1,2 milliarder kroner til koronastøtteordninger for kultursektoren. Midlene som nå fordeles, er en del av de 300 millioner kronene som er satt av til stimulering gjennom eksisterende virkemiddelapparat.

Onsdag opplyser regjeringen også at Norsk filminstitutt får 30 millioner kroner til å styrke filmproduksjonen og for å fremme kinobesøk

– Musikk- og scenekunstfeltet har hatt størst omsetningsfall som følge av pandemien, og særlig populærmusikkfeltet har blitt hardt rammet. Jeg vil derfor be spesielt Norsk kulturråd og Fond for lyd og bilde om å særskilt ivareta populærmusikkfeltet når de fordeler disse midlene, sier Trettebergstuen.

Midlene til Norsk kulturfond går til arrangørstøtteordningene for musikk og scenekunst med henholdsvis 25 og 5 millioner kroner.

I tillegg får Music Norway 11 millioner kroner, mens de resterende pengene går til Fond for lyd og bilde (10 millioner), Fond for utøvende kunstnere (5) og Danse- og teatersentrum (3).

