Spotify vil legge inn varsel i podkaster som diskuterer koronaviruset

– Vi jobber med å legge til et innholdsvarsel i enhver episode som inkluderer en diskusjon om covid-19, sier Spotify-eier Daniel Ek i en pressemelding.

Varselet skal sende lyttere til et «korona-knutepunkt» der man får tilgang til oppdatert informasjon fra eksperter og lenker til pålitelige kilder, ifølge Ek.

Grepet kommer etter at artister som Neil Young og Joni Mitchell har trukket musikken sin fra strømmetjenesten.

Neil Young var først ute. Han mente at podkasteren Joe Rogan sprer feilinformasjon, og at Spotify ikke har gjort nok for å hindre det.

– De kan ha Rogan eller Young. Ikke begge, skrev han i et åpent brev til managementet sitt.

