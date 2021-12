ETTERSPØR KLARHET: – Vi får beskjed om at det skal komme nye retningslinjer før jul, men julekonsertene er nå, understreker Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Norsk musikkråd. På vegne av det frivillige musikklivet er han fortvilet over at korona-anbefalingene fører til usikkerhet omkring hva man skal og bør gjøre. (NTB kultur)