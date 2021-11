Dag Raaberg HØRING: Museumsdirektør Dag Raaberg møtte til åpen høring i Stortinget mandag med beskjeden: – Sørg for at vi kan bruke vår tid til museumsarbeid og ikke bruke ukevis på møter og brev for å løse denne floken som er skapt av Kulturdepartementet. (Giulia Troisi)