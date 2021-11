UKLOKT: – De ville vært bedre sikret, men der er de helt tatt ut av sin kontekst, mener Kjersti Marie Ellewsen i NIKU. Til tross for at over halvparten av landets kirker mangler innbruddsalarm, er hun motstander av å plassere verdifulle gjenstander i tryggere museumsbygg. (Baard Larsen/Privat)