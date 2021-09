Mark Driscoll PODCAST: Marks Driscoll, grunnleggeren av megakirken Mars Hill i Seattle, trakk seg fra pastorstillingen i 2014 etter en rekke vitnesbyrd om maktovergrep. Podcasten The rise and fall of Mars Hill fortellern historien, og er gravejournalistikk på sitt beste, mener anmelderen. (Scott Cohen/Ap)