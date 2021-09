Se samtalen: Sterke inntrykk fra Moria-leiren

– Jeg tror det er viktig at jeg bruker mine erfaringer til å formidle situasjonen for mennesker på flukt i Europa, sier Marthe Valle. Hun har jobba som sykepleier i leiren.

– Til sammen har jeg tilbrakt minst to år der, sier Knut Bry.

SE PROGRAMMET HER:

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!